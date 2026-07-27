Четири знаци ќе уживаат во наклонетоста од ѕвездите во сезоната на Лавот

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Сезоната на Лав започна, еден од енергично најбогатите периоди во астрологијата. Бидејќи Сонцето – изворот на животот и симболот на нашата виталност – престојува во својот дом, огнен знак, целата атмосфера добива тонови на храброст, топлина и креативен ентузијазам. Иако оваа сончева енергија е достапна за сите, одредени членови на Зодијакот ќе уживаат во посебна наклонетост од ѕвездите во наредните недели:

Лав

За Лавовите започнува најмоќното време од годината. Транзитот на Сонцето низ вашиот знак носи бран на виталност, обновена самодоверба и неодолив шарм што нема да помине незабележано. Поддршката на дарежливиот Јупитер отвора врата кон мноштво нови, брилијантни можности – без разлика дали станува збор за лични проекти, кариера или емотивен живот.

Ова е период во кој од вас се бара храбро да зачекорите напред и да престанете да ги усогласувате вашите чекори со очекувањата на другите луѓе. Изразените космички настани во вашиот знак делуваат како моќно „ресетирање“, поканувајќи ве да се вратите кон вашата вистинска вистина. Кога ќе изберете автентичност пред да се докажеш себеси, универзумот ви отвора патишта со неверојатна леснотија.

Скорпија

Иако Скорпиите честопати претпочитаат да работат од сенка и да ја заштитат својата приватност, оваа сезона им носи заслужено место во центарот на вниманието. Активирањето на полињата за кариера, репутација и долгорочни цели создава исклучително поволна клима за сите форми на професионален напредок, унапредувања или смели пресврти во бизнисот.

Особено значаен момент е годишната средба на Сонцето и Јупитер, која отвора еден од најуспешните периоди од целата година за вас. Работите што претходно бараа огромен напор сега течат со природна леснотија. Дури и ако непредвидените околности внесат ненадејни промени во вашите планови, вашата способност за трансформација ќе го претвори секој предизвик во нова, уште подобра можност за раст.

Девица

За Девиците, сезоната на Лав носи непроценлив подарок – многу потребна пауза, длабока регенерација и внатрешно прочистување. По период во кој веројатно премногу сте се исцрпиле грижејќи се за другите или анализирајќи го секојдневниот живот, фокусот се префрла на вашето поле на внатрешен мир и потсвест.

Работата зад затворени врати, посветувањето на лични проекти и самостојното работење сега ги раѓаат најубавите плодови. Вистински бран на оптимизам, олеснување и ментална јасност пристигнува кон средината на август, кога конјукцијата на вашиот владетел Меркур со добронамерниот Јупитер носи моќна инспирација. Ќе сфатите дека ставајќи ги сопствените потреби на прво место, всушност ја отворате вратата кон сопствената среќа.

Стрелец

За Стрелците, сезоната на Лав делува како природно живеалиште. Активирањето на вашето поле на патувања, образование, филозофија и личен развој буди во вас незапирлив немир и желба за истражување нови хоризонти. Ова е идеален период да се оттргнете од вашата вообичаена рутина, да научите нови вештини и да се впуштите во авантури што го хранат вашиот дух.

Она што ве прави исклучително среќни во овој период е вашата способност да препознаете повисоко значење и можност за учење во сè. Дури и ако космичките пресврти накратко ги попречат вашите непосредни планови, вашата природна флексибилност и способност лесно да смислите победнички „план Б“ ви обезбедуваат стабилен успех и трајно задоволство.