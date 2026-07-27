 Skip to main content
27.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 27 јули 2026
Неделник

Од утре сончево и потопло, но далеку од познатите скопски горештини

Сервиси

27.07.2026

МИА

Од утре следува период на сончево и топло време со мала локална облачност и постепен пораст на дневните температури, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Ќе дува слаб до умерен ветер, а долж Повардарието повремено ќе биде засилен од северен и северозападен правец.

Утринските температури ќе се движат меѓу 12 и 21 степен, додека дневните ќе бидат во интервал од 30 до 35 степени Целзиусови.

Во Скопје, сончево со мала до умерена локална облачност. Минималната температура ќе изнесува околу 18 степени, а максималната ќе достигне до 33 степени Целзиусови.

Поврзани вести

Сервиси  | 26.07.2026
Бидете подготвени: Доаѓа невреме и град!
Сервиси  | 26.07.2026
Денеска сончево и со ветар
Сервиси  | 25.07.2026
Викендов сончево време, во понеделник дожд