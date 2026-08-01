Обид за убиство сред Струмица: Ја избодел по лицето поранешната сопруга сред кафана

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Во ПС Струмица, полициски службеници од СВР Струмица вчера извршија службен разговор со З.П. (37) од Струмица, постапувајќи по пријава дека на дента околу 12:40 часот, во угостителски објект во Струмица со остар предмет ја нападнал неговата поранешна 34-годишна сопруга и ѝ нанел повреда во пределот на лицето, по што се дал во бегство, но по кратко време самиот се пријавил во Полициската станица Струмица.