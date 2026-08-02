Одбојкарите на Полска ја одбранија титулата во Лигата на Нации

Одбојкарската репрезентација на Полска ја одбрани титулата во Светската Лига на Нации откако во финалето денеска ја совлада селекцијата на САД со 3-2 во сетови (25:21; 23:25; 25:27; 25:23 и 15:10). Ова за Полска е третата титула во ова натпреварување, а Американците по четврти пат во финалето се совладани. Полските одбојкари се најуспешните со три титули, додека Русија и Франција имаат по 2, а Бразил една титула.

Во финалето Полска поведе со 1:0, но селекцијата на САД успеа да направи пресврт и да дојде до водство од 2:1 во сетови. Сепак полската репрезентација откако изедначи на 2:2, во решавачкиот сет на доминантен начин успеа да стигне до победата.

Во дуелот за третото место Словенија ја совлада Јапонија со 3:1 во сетови.

Победникот во ова натпреварување освои и награда вредна еден милион долари.