Koj направи атентат врз рускиот крал на дроновите?

Директорот на руска компанија која развива и произведува дронови, Андреј Черезов, беше хоспитализиран во тешка состојба откако беше застрелан во рускиот град Тула. Според рускиот портал „Маш“, полицијата го третира овој случај како обид за атентат.

Според руските медиуми, Черезов, кој е раководител на Руската лабораторија за воздушен транспорт, бил нападнат во текот на ноќта во станбената зграда каде што живее.

Според информациите објавени на каналот „Маш Телеграм“, напаѓачот го чекал на слетувањето на четвртиот кат и испукал три куршуми.

Неговата сопруга го пронашла тешко ранет



Сопругата на Черезов била во станот кога го слушнала звукот од ходникот. Кога ја отворила вратата, го пронашла својот сопруг тешко ранет и облеан во крв.

Таа веднаш ги повикала службите за итни случаи и полицијата, а според руските медиуми, истражителите официјално го квалификувале случајот како обид за атентат.

Неговата компанија произведува воени дронови

Компанијата што ја управува развива и произведува неколку видови беспилотни летала, вклучувајќи ги и беспилотните летала „Овод“ FPV, кои ги користат руските сили во војната во Украина.