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САД соборија два ирански еднонасочни дрона над Ормускиот теснина

Свет

07.06.2026

Креирано со помош на AI

Американските сили собориле два ирански еднонасочни нападни дрона над Ормускиот теснина, соопшти Централната команда на САД (CENTCOM).

Според соопштението, дроновите биле идентификувани како закана за меѓународниот поморски сообраќај во еден од најважните светски поморски коридори, по што биле преземени мерки за нивно неутрализирање.

Од CENTCOM наведуваат дека акцијата била спроведена со цел заштита на безбедноста на трговските бродови и одржување на слободата на навигација во регионот.

Инцидентот доаѓа во период на зголемени тензии на Блискиот Исток и засилено воено присуство на САД во регионот. Ормускиот Теснец е стратешки важен морски премин низ кој поминува значителен дел од светската трговија со нафта и гас.

Засега нема официјална реакција од иранска страна во врска со најновиот инцидент. Американските власти не соопштија дополнителни детали за типот на дроновите или околностите под кои биле соборени.

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