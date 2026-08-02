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02.08.2026
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Неделник

Фото галерија од посетата на премиерот Мицкоски на Пелинце

Македонија

02.08.2026

 Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја предводеше владината делегација, на одбележувањето на националниот празник 2 Август, Илинден – Денот на Републиката во Меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце.

Во состав на делегацијата беа министерот за внатрешни работи Панче Тошкоски и министерот за локална самоуправа Иван Стоиљковиќ.

На настанот присустуваа бројни делегации на установи, институции, граѓански здруженија, амбасади.

Пред пруситните се обрати премиерот Мицкоски, кој испрати повеќе пораки, а меѓу нив и  дека секоја генерација има свој Илинден, своја мисија и задача, а сегашната има задача да ја зачува државата силна, да ја направи просперитетна, да ја направи праведна и повторно да ја  направи земја во која луѓето ќе веруваат дека вреди да се остане и да се гради  иднината. 

Тој порача и дека Илинден не е само датум, тој е и завет, но и карактер. Илинден е најсилниот доказ дека постојат народи кои можат да бидат окупирани, можат да бидат напаѓани, можат да бидат предавани, можат да бидат потценувани, но никогаш не можат да бидат покорени, затоа што слободата не започнува на границите на една држава, туку во срцето на еден народ. 

ФОТО МИА

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