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02.08.2026
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Недела, 2 август 2026
Неделник

Хеликоптерски судар во Грција

Балкан

02.08.2026

За време на операција за гаснење шумски пожар во областа Псата во западниот дел на областа Атика, поширокиот регион на Атина, во воздух се судрија два хеликоптера кои учествуваа во гаснењето на пожарот, а во тек е акција за спасување на членовите на екипажот, јави дописничката на МИА од Атина.

Од противпожарната служба на Грција соопштија дека веднаш беа мобилизирани сили за спроведување операција за пребарување и спасување на членовите на екипажите.

Според видеото објавено на социјалните мрежи во Грција од моментот на сударот, едниот од хеликоптерите веднаш по сударот се запали и падна во шумско подрачје.

Според неофицијалните информации на МИА пилотите на двата хеликоптера се романски државјани, додека пак координаторите се Грци.

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