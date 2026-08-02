Порака од претседателката за Илинден: Државата јакнее преку националното помирување

Државата јакнее преку националното помирување. Ако сакаме нашата држава да биде пристојно место за живеење, мора да ги надминеме поделбите и да научиме да зборуваме во еден глас за прашањата од национален интерес. Тоа ни е потребно повеќе од кога било порано, ова е главната порака на претседателката Гордана Сиљановска Давкова од нејзиното обраќање по повод 2 Август Илинден, пред споменикот на Методија Андонов Ченто во Скопје.

-Државата јакнее преку националното помирување. На Ченто му замерувале поради неговата подготвеност да се помири со довчерашните неистомисленици, под услов да застанат на истата, македонската линија. Ако сакаме нашата држава да биде пристојно место за живеење, мора да ги надминеме поделбите и да научиме да зборуваме во еден глас за прашањата од национален интерес. Тоа ни е потребно повеќе од кога било порано, нагласи претседателката.

Денеска, додаде претседателката Сиљановска Давкова, собрани пред споменикот на еден од најголемите македонски синови, со членовите на неговото семејство, верувам дека не случајно скулпторот го овековечил Методија Андонов-Ченто не во партизанска униформа, туку во цивилна облека, како прв граѓанин на новата македонска република, како нејзин прв претседател.

-И додека со шапката го покрива срцето коешто чука за татковината и за народот, со вперениот прст нè потсетува на нашата генерациска должност да ја чуваме и да ја браниме слободата на нашата држава „како зеницата во окото“. А државава, јас длабоко верувам дека се чува со демократски политички систем и со уставен патриотизам. Како непоколеблив македонски патриот и убеден демократ, Ченто не отстапувал од правото на самоопределување на македонскиот народ и не дозволувал мешање во внатрешните прашања на републиката, вклучувајќи го почитувањето на највисоките државни акти од секој и секаде. Да не треба да се задумаме кога се во прашање асномските документи и десетиците измени на Уставот од 1991?- рече Сиљановска Давкова.

Таа истакна дека мирот и соживотот во хетерогеното општество се чуваат преку гарантирање и заштита на правата на заедниците, но не на штета на индивидуалните човекови права ако сакаме да живееме во европска демократија, потенцирајќи дека АСНОМ води сметка за македонската мултиетничка реалност.

-Неговиот Манифест бил упатен до сите етнички заедници. И денес, се гордееме со високите стандарди на заштита на малцинските права на Албанците, Турците, Власите, Србите, Ромите, Бошњаците и другите. Спомнати или не, во делот којшто му претходи на нормативниот текст, што вообичаено се нарекува преамбула, сите македонски граѓани ги уживаат истите права и ги уживаат истите права и ги имаат истите обврски утврдени во нормативниот текст- рече претседателката.

Таа нагласи дека државата се чува со вложување во младите и токму младите, посочи таа, се изборија за слободата и ја создадоа државата.

-Речиси половина од асномците биле помлади од 30 години. За жал, денес, најперспективните млади луѓе масовно се иселуваат во потрага по пристојно место за живеење. Некои, поради блокираните евроинтеграции, посегаат и по пасош од други држави-членки. Наша должност е да се бориме против корупцијата и организираниот криминал, против партократијата и загадувањето. Само кога знаењето и успехот ќе бидат поважни од книшката и познанствата, младите ќе останат да живеат, да работат и да создаваат семејства тука, дома- потенцира Сиљановска Давкова.

Таа истакна дека државата се брани со мудра надворешна политика и посочи дека еден од најголемите гревови на Ченто била неговата прозападна ориентација.

-Како и дел од асномците, тој се залагал за јасна поделба на власта, гарантирани човекови права и пазарна економија. Дури и во затвор, му забележувале дека наместо да ги чита Маркс, Енгелс и Ленин, тој учел англиски, француски и германски јазик. Нашиот пат е проевропски ориентиран, како и Чентовиот- посочи претседателката.



Знаеме, нагласи Сиљановска Давкова, дека секоја земја кандидат прави компромиси врзани за адаптирање на односите и процесите на акито или решавање различни спорови, но, како што кажа, „нашето искуство има уникатен предзнак, како постојана и незавршена низа од барања со коишто се оспорува и се нарушува нашето суверено право на самоопределување“.