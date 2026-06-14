Сиљановска – Давкова: Се обидов со најдобра намера да воспоставам контакт со опозицијата да објаснам дека дома мора да сме едногласни

Националниот интерес е најважен. Ние да имавме во многу прашања консензус поинаку ќе гледаа на нас и начинот на кој се однесуваат кон нас од надвор покажува дека ние сме ги охрабрувале дека уставните измени се главното решение, вели претседателката Гордана Сиљановска – Давкова во интервју за МИА.

Ние да имавме во многу прашања консензус и да не ја исклучувавме опозицијата – и сега не треба да се исклучува, нема демократија без опозиција – многу полесно ќе речевме: „Извинете, имаме задршка во поглед на ова решение, не е баш така. Мора да ги прашаме сите, да им откриеме“. Поинаку ќе гледаа на нас. Ама начинот на кој се однесуваа, се однесуваат кон нас од надвор, покажува дека ние сме ги охрабрувале дека уставните измени се главното решение. И, извинете, 36 амандмани, и сега нови. Решија нешто тие? – Не, додава претседателката.

Таа смета дека решението треба да доаѓа прво од дома и вели дека се обидела да воспостави контакт со опозицијата, бидејќи, како што рече, „не треба да одиме надвор без да се договориме дома“.

Се обидов, верувајте ми, се обидов со најдобра намера да воспоставам контакт со опозицијата, да објаснам дека ако сме едногласни дома, да не одиме, прво, надвор, без да се договориме дома. Второ, да научиме дека надвор не се кажува она што се кажува дома. Често го цитирам Хелмут Кол кога го прашуваа во Шпанија за проблемите со финансирањето на партиите, а тој рече: „Не можам јас овде да одговорам, дома кога ќе дојдам, да“. Ние многу сакаме да раскажуваме пред другите и многу се восхитуваме од комплиментите. Дури и кога сме свесни дека не ни личат, мислиме дека е така. И тогаш правиме некои нешта што не се добри. Не се добри воопшто, истакна претседателката.

На прашањето каква Македонија би сакале да видите на крајот од Вашиот мандат, Сиљановска – Давкова одговори дека сака да ја види внатре во ЕУ, но со извесност и да се знае дека врз основа на хармонизираноста – не само правна, туку и политичка, економска, реформска.. во секој момент може да се влезе.