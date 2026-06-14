За туѓа нега, пациентите нема да мораат на прегледи на 6 месеци или година, најави министерот за здравство Азир Алиу

Министерот за здравство Азир Алиу најави дека пациентите со трајни здравствени оштетувања нема да мораат да одат на редовни прегледи на секои шест месеци или година за добивање на финансиска помош за туѓа нега. Тој најави дека ќе зборува со сите комисии за подобрување на процесот и поедноставување на системот, а се разгледуваат и законски измени доколку е потребно.

За да престанат лекарите да инсистираат пациенти со трајни здравствени оштетувања да одат на прегледи на секои шест месеци или една година за да добијат пари за туѓа нега, министерот за здравство Алиу вели дека нема да има потреба од менување на законите. Проблемот најави дека ќе го реши со разговори со сите комисии.

Ние направивме работна група меѓу двете министерства и таа работна група после неколку состаноци, по мое барање да смениме и Закон ако треба, не извести дека Закон не треба да се смени во оваа фаза бидејќи Законот дава можност за траен инвалидитет. Но, ќе треба да се работи повеќе со комисиите за да може тие реално да видат таму каде што има траен инвалидитет да се даде решение за тој траен инвалидитет. Јас пред две-три недели пратив писмо до сите комисии за да може да ги анализираат тие пациенти кои што можат да имаат траен инвалидитет да не треба да се појавуваат на прегледи туку да имаат решенија за траен инвалидитет“, изјави министерот Алиу на отчетот за сработеното изминатава година откога е на функцијата.

Првичните анализи покажале дека државата за прегледи на пациентите со трајни здравствени проблеми за да докажуваат на секои шест месеци или година дека им треба туѓа нега, троши околу 1,4 милион денари дополнителни средства. Тие непотребно се принудени да минуваат низ здравствениот систем и да го оптоваруваат покрај тоа што прегледите за нив и за нивните семејства се посебно оптоварување.

Некои пациенти имаат очигледни проблеми со здравјето, проблеми кои што очигледно не може да се подобрат. На пример ако пациентот нема нога, не може да нема траен инвалидитет, ногата е орган што не расте. После средбите и после анализите од работната група ќе излеземе со јасна предвидена динамика за тие комисии бидејќи навистина е товар и економски и здравствен ако инвалидите се носат на прегледи. И за нивните фамилии, тие ќе треба да чекаат да се направат дополнителни анализи. Ценам дека ќе го подобриме тој систем, јас сум сигурен дека, според законот, мора да работат и ќе наложам сите комисии да мора да работат според јасно дефинирани правила“, вели министерот Алиу.

Доколку лекарите во комисиите кои ги прегледуваат пациентите и треба да им издадат решенија за траен инвалидитет му кажат дека правилата за тоа не се јасно дефинирани, Алиу вели дека е подготвен да направи и законски измени.