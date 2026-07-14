Сашо Клековски ја презеде функцијата министер за здравство од Азир Алиу

Министерство за здравство

Досегашниот министер за здравство Азир Алиу, кој со владината реконструкција беше разрешен од позицијата, денеска му ја предаде функцијата на новоизбраниот министер Сашо Клековски.

За време на примопредавањето на функцијата, Алиу и Клековски разговарале за досегашните проекти, тековните процеси и активности кои во изминатиот период биле во фокусот на Министерството за здравство.

На заминување од функцијата, Алиу рече дека очекува започнатите системски процеси во најголем дел да продолжат, да се надградуваат и да станат уште посилни во служба на пациентите и здравствените работници. На новоизбраниот министер Сашо Клековски му посака успешна работа.