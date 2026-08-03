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03.08.2026
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Неделник

Четиригодишно дете тешко повредено откако било прегазено во Гостивар

Хроника

03.08.2026

Четиригодишно дете од Скопје се здобило со тешки телесни повреди во сообраќајна незгода што се случила вчера попладне на улицата „Железничка“ во Гостивар.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, незгодата била пријавена на 2 август околу 16 часот. Во детето удрило патничко возило „Форд Куга“ со швајцарски регистарски таблички, управувано од 35-годишниот Г.Џ. од селото Чегране.

По несреќата, на детето му била укажана лекарска помош, по што поради сериозноста на повредите било пренесено во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Увид на местото на сообраќајната незгода извршила екипа од ОВР Гостивар, а се преземаат мерки за целосно расчистување на околностите под кои се случил настанот.

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