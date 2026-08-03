Овој август носи нова фаза во животите на три хороскопски знаци

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Претстојниот август 2026 година, ќе биде многу интересен за три хороскопски знаци. Според астролошките толкувања, два големи небесни настани, затемнувањето на Сонцето на 12 август и затемнувањето на Месечината на 28 август, можат да го означат крајот на еден период и почетокот на сосема нова фаза од животот.

Најмногу промени се очекуваат во областите на љубовта, односите со другите, личниот развој, кариерата и финансиите.

Овен

Во текот на август, Овенот може да почувствува силен нагон да се посвети на она што го исполнува, а љубовта, креативноста, децата и личните желби доаѓаат до израз.

Од 7 август, Венера влегува во партнерскиот сектор на овој знак и останува таму до 11 септември, носејќи поповолна енергија за врските. Овој период може да биде добар за поврзување со партнерот, решавање на несогласувањата, стекнување на нови познанства, но и склучување важни деловни договори.

Имено, Венера е поврзана со љубовта, хармонијата и финансиите, па нејзиното влијание може да му помогне на Овенот да најде заеднички јазик со луѓето околу него.

Дополнителен поттик за членовите на овој знак доаѓа од Меркур, кој се сели во петтата куќа на 10 август, т.е. област на креативност, забава и романса. Овенот потоа можеби ќе сака да научи нешто ново, да започне хоби, да работи на креативни проекти или да го сподели своето знаење со другите.

Вага

За припадниците на хороскопскиот знак Вага, август носи период на лична обнова и зајакнување на самодовербата, бидејќи нивната владејачка планета Венера се сели во првата куќа на 7 август, каде што останува до 11 септември.

Оваа позиција на Венера е поврзана со поголема потреба за грижа, промена на изгледот, подобрување на стилот и создавање попријатен простор за живеење. Вагите би можеле да привлечат поголемо внимание, да се чувствуваат посигурни во себе и полесно да ги остварат своите желби.

Овој период може да биде поволен и за финансиите, а можни се успешни зделки, корисни купувања и можности што носат стабилност.

По 10 август, Меркур се сели во единаесеттата куќа на Вага, што е за пријатели, социјални врски и споделени цели. Ова носи можност за нови познанства, соработка со луѓе со слични интереси, патувања или вклучување во нови проекти.

Јарец

Во текот на август, Јарците очекуваат теми поврзани со работата, успехот и финансиската сигурност, а на 7 август, Венера се сели во нивната десетта куќа, т.е. областа на кариерата, угледот и животните достигнувања.

Овој транзит може да донесе добри вести на професионалниот фронт: признание, нови деловни можности, унапредување, успешно завршување на важен проект или финансиски награди. За Јарците, ова може да биде период кога нивниот статус или начинот на кој другите ги перцепираат се менува. Можни се важни одлуки што влијаат на идната насока на кариерата.

Од 10 август, Меркур влегува во осмата куќа, поврзана со споделени пари и финансиски обврски. Потоа во фокусот доаѓаат теми како што се кредити, инвестиции, осигурување, даноци и други финансиски договори, па за Јарците, август може да биде месец на стратешки потези што ќе бидат важни за идната стабилност.