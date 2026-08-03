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03.08.2026
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Понеделник, 3 август 2026
Неделник

Се запали автобус на автопатот Тетово–Гостивар, сообраќајот се одвиваше отежнато

Хроника

03.08.2026

Автобус се запали додека се движел по автопатот Тетово–Гостивар, предизвикувајќи интервенција на надлежните служби и отежнат сообраќај на оваа делница.

Според првичните информации, пожарот избувнал за време на движењето на автобусот. На социјалните мрежи и во дел од медиумите беше објавено видео од инцидентот, на кое се гледа возилото целосно зафатено од пламен.

Поради интервенцијата на противпожарните служби, сообраќајот на автопатот Тетово–Гостивар се одвивал отежнато.

Причините за избувнувањето на пожарот засега не се познати. Од надлежните институции се очекуваат повеќе информации во текот на денот.

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