 Skip to main content
27.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 27 март 2026
Неделник

Вo автобус на „Дурмо турс“ на „Табановце“ откриени 600 куршуми

Хроника

Автобус на компанијата „Дурмо Турс“ бил запрен на граничниот премин Табановце, откако во него била пронајдена муниција, објави Алсат ТВ. По настанот, Јавно обвинителство потврди дека е поведена истрага против две лица, на кои им се определени мерки на претпазливост.

Според информации од Царинската управа, мобилни екипи при контрола на автобусот пронашле околу 600 патрони со калибар за лесно и долго оружје. Неофицијално, муницијата му припаѓала на еден од возачите, кој ја криел на посебно место во возилото.

Од обвинителството потврдуваат дека постапката е во тек.

„ОЈО Куманово поведе истрага против две лица, на кои по предлог на обвинителот им се определени мерки на претпазливост. Продолжуваат да се спроведуваат дејствија за целосно расчистување на настанот и испитување на потенцијална инволвираност и на други лица“, соопштија од обвинителството.

Надлежните исто така нагласуваат дека се работи на целосно утврдување на потеклото на муницијата, нејзината намена и евентуалната вмешаност на други лица.

﻿