6 додатоци во исхраната што никогаш не треба да ги земате со кафе

Според нутриционистите, кафето може негативно да влијае на начинот на кој вашето тело апсорбира одредени витамини и минерали, потенцијално намалувајќи ги нивните посакувани ефекти.

За да се осигура ефикасноста на овие додатоци во исхраната, клучно е да се направи пауза помеѓу нивното земање и пиењето кафе.

Почекајте најмалку еден час помеѓу пиењето кафе и земањето додатоци во исхраната, советуваaт експертите.

Важно е да се напомене дека додатоците во исхраната како витамините А, Е, К и Ц може да се земаат со кафе бидејќи тоа не се меша во нивната апсорпција, заклучува Јаскот.

За да обезбедите оптимална ефикасност, земајте ги следните додатоци во исхраната одделно од вашето кафе.

Калциум

„Кофеинот, најпознатото соединение во кафето, има мало влијание врз апсорпцијата на калциум“, вели Лаура Бишоп-Симо, регистриран диететичар во Медицинскиот центар Векснер на Универзитетот Охајо. Стефани Јаскот, регистриран диететичар во Медицинскиот центар Хакенсак на Универзитетот, објаснува дека кофеинот делува на два начина.

„Прво, кофеинот е диуретик, што значи дека ве тера да мокрите почесто“, вели Јаскот.

Ова може да ги намали нивоата на калциум во помала мера, бидејќи мала количина на минералот се излачува во урината.

„Покрај тоа, кофеинот може малку да ја намали количината на калциум што вашето тело ја апсорбира од храната. Исто така, може да се меша во дејството на витаминот Д, кој е важен за апсорпцијата на калциум“, забележува Јаскот.

Ако мора да пиете кафе непосредно пред или по земањето калциум, можете да го надоместите губитокот.

„Изгубениот калциум лесно може да се надомести со внесување доволно преку вашата исхрана. На пример, додавањето малку млеко во вашето кафе може да помогне во балансирањето на овој губиток“, вели Јаскот.

Железо

Железото е уште еден додаток кој не оди добро со кафето, а причината за ова се полифенолите, антиоксидантни соединенија што се наоѓаат во кафето. Иако полифенолите имаат значајни здравствени придобивки, тие можат да се мешаат во апсорпцијата на железо. Јаскот објаснува дека полифенолите во желудникот можат да се врзат за железото од растителни извори и додатоци, што го отежнува телото да го апсорбира минералот.

Бишоп-Симо потврдува дека полифенолите од кафе, како што се танините и хлорогеновата киселина, можат значително да ја намалат апсорпцијата. За да го подобрите ефектот на додатоците на железо, земајте ги со извор на витамин Ц, како што се свежи портокали, бобинки, киви или папаја.

Многу луѓе земаат цинк за да го зајакнат имунолошкиот систем бидејќи е неопходен за нормално функционирање на имунолошкиот систем. Иако е примамливо да го започнете денот со овој додаток, избегнувајте да го земате со кафе.

„Цинкот се врзува за танините во кафето, формирајќи комплексни соединенија што ја ограничуваат неговата апсорпција во телото“, вели Бишоп-Симо.

Витамини Б

Постојат осум витамини од групата Б, и без разлика дали земате еден или сите од нив, важно е да ги консумирате одделно од кафето. Според Бишоп-Симо, кафето не само што потенцијално ја блокира апсорпцијата на многу витамини од групата Б, туку како благ диуретик, може да го зголеми и нивното излачување во урината.

Витамин Д

Витаминот Д му помага на телото да апсорбира калциум и е неопходен за здрав имунолошки систем и мускулна сила. Додатоците можат да бидат корисни бидејќи многу луѓе не добиваат доволно витамин Д од храна или сончева светлина. Сепак, тие треба да се земаат одделно од кафето.

„Кофеинот во кафето може да му го отежни на вашето тело да го користи витаминот Д со намалување на ефикасноста на рецепторите за витамин Д во вашите клетки“, вели Јаскот.

„Ова значи дека дури и ако земате додатоци на витамин Д, вашето тело можеби нема да може да го користи витаминот како што треба“, забележува таа.

Ако здравјето на коските ви е приоритет, обидете се да внесувате доволно калциум и витамин Д во вашата исхрана, додека кафето и додатоците ги чувате одделно.

Магнезиум

Додатоци на магнезиум се корисни за мускулни грчеви и здравје на срцето. Но, ако ги вклучите во вашата рутина, бидете внимателни кога пиете кафе.

„Кофеинот делува како диуретик, што ве тера да мокрите почесто“, вели Јаскот. „Ова зголемено мокрење може да ги исфрли клучните минерали, како магнезиумот, пред вашето тело целосно да ги апсорбира“, објаснува таа.

Со други зборови, кофеинот не ја блокира апсорпцијата на магнезиум во желудникот, туку го забрзува неговото елиминирање од телото. Бидејќи магнезиумот може да ви помогне да спиете, размислете да го земате навечер, што ќе ви го олесни одвикнувањето од кафе.