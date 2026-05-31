 Skip to main content
31.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 31 мај 2026
Неделник
46itp5Wnbyo

Д-р Ивановски: Во најтешките моменти донесете хумана одлука – дарувајте органи, спасете животи

Здравје

31.05.2026

Министерство за здравство

Д-р Огнен Ивановски, хирург-уролог на Универзитетската клиника за урологија и научен советник на Медицинскиот факултет во Скопје, апелира за подигнување на свесноста за значењето на органодарителството. Видео-обраќањето на д-р Ивановски е во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“.

Сакам да апелирам до целата македонска јавност, до сите етнички заедници, во моментите кога е најтешко, кога се губи својот најблизок, да се донесе одлука. Да се даруваат органите, со цел да се продолжи животот на другите пациенти, на кои им треба најмногу. Тоа би било една порака од срце до целата македонска јавност, истакнува д-р Ивановски во видео-обраќањето.

Министерот за здравство, Азир Алиу порачува дека наша обврска како институции е да го развиваме системот, да работиме на зголемување на довербата и да создаваме култура во која дарувањето органи ќе биде препознаено како чин на солидарност, емпатија и највисока почит кон животот.

Поврзани вести

Култура  | 31.05.2026
Честоева: Изложбата „NEPENTHE Еликсир од земјата на сонцето“ носи ексклузивен увид во едно од најинтересните откритија во регионот
Филм  | 31.05.2026
Светска премиера на документарниот филм „Руини” на Елена Чемерска на Shanghai International Film Festival
Балкан  | 30.05.2026
„Не доаѓам повторно во Грција на одмор“, коментираат граѓани кои со часови чекаат за влез на Евозни поради новиот систем