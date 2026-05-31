Вакцината против рак може да ги искорени сите тумори кај пациентите, покажа испитување во Лондон

Лекарите ги поздравија досега „невидените“ резултати од испитување кои покажуваат дека вакцината против рак со тројно дејство може да ги искорени цели тумори кај пациентите.Во меѓународно испитување кое опфаќа 11 земји, инјекцијата им била понудена на пациенти чиј рак се проширил или се вратил и чија болест не реагирала на други третмани.

Инјекцијата, наречена амивантамаб, ги намалила туморите кај повеќе од една третина од пациентите, со драматични промени забележани во рок од неколку недели. Кај 15 од нив, лекарите откриле дека лекот целосно ги стопил нивните тумори.

Кевин Харингтон, професор по биолошки терапии за рак на Институтот за истражување на ракот во Лондон (ICR), рече: „Ова се невидено силни одговори кај пациенти чија болест станала отпорна и на хемотерапија и на имунотерапија.

„Ова е група пациенти за кои опциите за третман се исклучително ограничени, па затоа гледањето на ова ниво на корист е многу впечатливо.“

Харингтон, исто така консултант онколог во фондацијата Royal Marsden NHS, додаде: „Овој третман има потенцијал да им користи на илјадници пациенти секоја година.“

Резултатите ќе бидат презентирани во недела во Чикаго на најголемата светска конференција за рак, годишниот состанок на Американското здружение за клиничка онкологија (Asco).

Во испитувањето, 102 пациенти со рак на глава и врат, шестиот најчест рак во светот, ја примија вакцината. Туморите се намалија или целосно исчезнаа кај 43 пациенти, вклучувајќи 28 чии тумори се намалија значително и 15 кај кои беа целосно искоренети.

Истражувачите велат дека инјекцијата покажала слични резултати и кај пациенти со рак на белите дробови. Амивантамаб, развиен од Johnson & Johnson, сега се оценува во околу 60 клинички испитувања, првенствено за рак на белите дробови, но и за колоректален, мозок и желудник.

Паметната вакцина го таргетира ракот на три начина. Го блокира и EGFR (рецептор на епидермален фактор на раст), протеин кој им помага на туморите да растат, и MET, пат што клетките на ракот често го користат за да избегнат третман. Исто така, помага да се активира имунолошкиот систем за да се нападне туморот.

Еден од првите пациенти кои имале корист од тоа бил Карл Волш, 56, на кого му бил дијагностициран рак на јазикот во мај 2024 година и се приклучив на испитувањето OrigAMI-4 во Ројал Марсден во јули 2025 година.

„Првично бев третиран и со хемотерапија и со имунотерапија, кои за жал не беа успешни“, рече тој. „Во тој момент, ми беше препорачано испитувањето OrigAMI-4. Сега сум на мојот 17-ти циклус на лекување и сум многу задоволен од досегашниот напредок.“

За разлика од многу третмани за рак, амивантамаб се дава како мала инјекција под кожата, наместо преку интравенска капка, што го прави третманот побрз и поудобен за пациентите и многу полесен за спроведување во амбулантите.

Повеќето несакани ефекти од третманот, даван еднаш на секои три недели, беа благи до умерени, при што помалку од еден од 10 пациенти беа принудени да го прекинат третманот.

Волш, од Бирмингем, рече: „Сега се чувствувам способен да живеам нормален живот. Пред да го започнам испитувањето, се мачев да зборувам правилно и ми беше тешко да јадам поради отокот и болката.

„Откако почнав со третманот, отокот значително се намали, а и нивото на болка значително се подобри. Исто така, повеќе не ги доживувам истите несакани ефекти што влијаат врз животот како што ги имав за време на хемотерапијата.“

Тој додаде: „Кога работите беа најлоши, јадев супа, пудинг од ориз, конзерви равиоли и шпагети и многу, многу омлети, сите збогатени со три препишани хранливи млечни пијалоци дневно. Изгубив доста тежина.

„По само два циклуса од третманот, мојата исхрана почна да се враќа во нормала и јадев целосна исхрана по шест месеци. Она што најмногу ми се допадна беше првиот голем стек. Мојот говор е целосно вратен во нормала и на работа редовно зборувам на слушалки без проблеми.“

Истражувачите, исто така, истакнаа дека испитувањето се фокусирало на луѓе со рак на глава и врат, меѓу кои не биле оние со орофарингеален сквамозен карцином позитивен на хуман папилома вирус (HPV). Тоа е особено значајно, рекоа тие, бидејќи ракот на глава и врат кој не е предизвикан од HPV обично е потежок за лекување, што го прави напредокот во оваа група од огромна важност.

Пациентите кои примале амивантамаб живееле просечно 12,5 месеци по започнувањето на третманот, и покрај тоа што имале форма на рак со многу лоши исходи, откако стандардните третмани престануваат да делуваат.

Проф. Кристијан Хелин, извршен директор на ICR, рече: „Оваа студија покажува како развојот на нови третмани преку ригорозни истражувања за ракот може да доведе до значаен напредок, дури и за пациенти со многу ограничени опции за лекување.

„Постигнувањето на ова ниво на одговор на туморот и охрабрувањето на резултатите од преживувањето во толку тешка група за лекување претставува значаен чекор напред.“ (Гардијан)