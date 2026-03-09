 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник
ВМРО-ДПМНЕ ПОТСЕТУВА

Како Филипче се обиде да заработи од вакцини за време на короната

Хроника

09.03.2026

Експертот за кризи, хирургот на Заев, Филипче, човекот кој во време ковид кризата, наместо набавка на ракавици, каљачи, маски и така натаму, договараше провизии за вакцини, нема кредибилитет да дели совети како треба да се постапи, реафира ВМРО-ДПМНЕ на прес конференцијата на Венко Филипче.

Изгледа Венко живее во некој свој свет, во којшто е само тој со Заев, Башановиќ и уште двајца тројца, па нема кој да му каже дека Владата си ја врши својата работа без тоа да биде помпезно најавувано во јавноста, како во нивно време.

Впрочем, некои од мерките кои Филипче ги “предлага”, веќе беа споменувани дека би се презеле за намалување на штетата од евентуалната криза.

Филипче и СДС нека не се грижат, не одиме по нивните стапки. Совети од експерт за крадење во време на кризи, не бараме.

Филипче предлага намалување на ДДВ-то за горивата од 18 отсто на 5 проценти

