Како Филипче се обиде да заработи од вакцини за време на короната

Експертот за кризи, хирургот на Заев, Филипче, човекот кој во време ковид кризата, наместо набавка на ракавици, каљачи, маски и така натаму, договараше провизии за вакцини, нема кредибилитет да дели совети како треба да се постапи, реафира ВМРО-ДПМНЕ на прес конференцијата на Венко Филипче.

Изгледа Венко живее во некој свој свет, во којшто е само тој со Заев, Башановиќ и уште двајца тројца, па нема кој да му каже дека Владата си ја врши својата работа без тоа да биде помпезно најавувано во јавноста, како во нивно време.

Впрочем, некои од мерките кои Филипче ги “предлага”, веќе беа споменувани дека би се презеле за намалување на штетата од евентуалната криза.

Филипче и СДС нека не се грижат, не одиме по нивните стапки. Совети од експерт за крадење во време на кризи, не бараме.