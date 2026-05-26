Мицкоски: Средбите претставуваат уште една потврда за силните и пријателски односи меѓу Македонија и Хрватска

26.05.2026

Во духот на пријателството, меѓусебната почит и партнерството разговаравме за унапредување на соработката меѓу двете држави во повеќе стратешки области, како што се економијата, енергетиката, инфраструктурата, европските интеграции и регионалната безбедност.

Средбите претставуваат уште една потврда за силните и пријателски односи меѓу Македонија и Хрватска, како и за заедничката определба за стабилен, безбеден и европски регион, напиша премиерот Мицкоски по средбата со неговиот хрватски премиер Пленковиќ

