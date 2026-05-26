Нови цени на горивата

Регулаторна комисија за енергетика донесе одлука со која малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемуваат за 0,46 проценти во однос на претходната одлука од 18 мај.

Според одлуката, од 27 мај на полноќ, бензините и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат за 0,50 денари по литар, додека цената на дизелот останува непроменета.

Новите максимални цени ќе изнесуваат:

ЕУРОСУПЕР БС-95 – 87,50 денари за литар

ЕУРОСУПЕР БС-98 – 89,50 денари за литар

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 92 денари за литар

Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) – 94 денари за литар

Мазут М-1 НС – 51,144 денари за килограм

Од РКЕ информираат дека на светските пазари референтните цени на нафтените деривати бележат намалување, но курсот на денарот во однос на доларот бил повисок за 1,0116 проценти, што влијаело врз конечната пресметка.

Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,330 денари по килограм.

Од Комисијата потсетуваат дека станува збор за максимални цени и дека трговците можат да ги формираат и пониско од утврдените.