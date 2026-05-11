Од полноќ поевтин дизел за 4 денари

Дизелот од полноќ ќе се продава по пониска цена за 4 денари за литар, додека бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 останува со иста цена.

Според новата одлука за малопродажните цени на горивата, ЕУРОДИЗЕЛ ќе чини 89,50 денари за литар, што е намалување за 4 денари во однос на досегашната цена.

Цената на ЕУРОСУПЕР БС-95 не се менува и останува 85 денари за литар, додека ЕУРОСУПЕР БС-98 поевтинува за 0,50 денари и ќе се продава по 86,50 денари за литар

На овие цени треба да се пресмета и попустот кој го даваат најголемиот дел од бензинските пумпи низ Македонија па со него, литар дизел ќе чини 86,5 денари а литар бензин 83 денари.