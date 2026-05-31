 Skip to main content
31.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 31 мај 2026
Неделник

Десет дена кино за деца на отворено низ парковите во скопски Центар

Филм

31.05.2026

Фрипик

Од 2 до 13 јуни 2026 година, со почеток од 20 часот, парковите низ Општина Центар ќе се претворат во кино под отворено небо за сите деца, млади и семејства.

Преку филм, дружба и забава, „Патувачко кино“ на најмладите им нуди едно поинакво културно и едукативно искуство. За оваа намена е снимен посебен македонски детски филм составен од кратки приказни, преку кои децата учат за почит, другарство, култура на однесување и мали навики што прават големи разлики, информира градоначалникот Горан Герасимовски.

Проекциите ќе се одржуваат на повеќе локации низ Центар, а за секое дете Општината обезбеди пуканки и сокче. Првата кино-проекција ќе се одржат во вторник во паркот во Капиштец.

Поврзани вести

Хроника  | 30.05.2026
МВР го уапси мажот кој ја нападна својата сопруга во скопски Центар
Скопје  | 21.05.2026
Вечерва свечена игранка во Центар, претходно прошетка по старото скопско корзо
Македонија  | 16.05.2026
Македонците помалку одат во кино: Годинава намален бројот на кино-претстави