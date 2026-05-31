31.05.2026
Недела, 31 мај 2026
Музички настан во „Метаноја“ на први јуни

Во литературното кафе „Метаноја“ во Скопје на први јуни во 19 часот ќе се одржи возбдудлив музички настан, промоција на албумот „To kongsdØtre“ на Џулијан Мишиќ.

Овој албум (Apollon records) е музички подвиг во кој авторот на музиката и текстот Џулијан Мишиќ (Норвешка / Македонија) прави исклучителен спој меѓу источната (византиската) и скандинавската духовна музика ставајќи ги во главните улоги едни од несомнено највлијателните кралски ќерки од средниот век: Ана Комнена (Византија) и света Сунива (Скандинавија). Патешествието на создавањето и изведувањето, кое е поетично и богато, ќе биде раскажано (а и отпеано) од самиот автор и неговите македонски пријатели кои се и соработници на ова имресивно музичко-поетско дело: Добрила Грашеска и Дориан Јовановиќ. Модератор и рецезент на албумот е Коста Милков од Балканскиот институт за вера и култура. Овој настан одлично се вклопува во одбележувањето на 15 години од основањето на БИВК.

