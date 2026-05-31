Предупредување за капачите во Јадранското Море: Морето е преплавено со опасни медузи

Морето во Истра е полно со медузи, а експертите ги предупредуваат капачите да бидат внимателни.



Како што објавија хрватските медиуми, капачите на западниот брег на Истра во последните денови ги очекува непријатно изненадување. Морето е полно со компас медузи, вид познат по своите долги пипала и клетки што пецкаат, кои можат да предизвикаат болни изгореници, црвенило и оток на кожата.

Експертите ги наведуваат невообичаено високите температури на морето како главна причина.

Според извештаите, се очекува нивниот број да се намали во следните две недели.

Покрај медузите, се појавија и поголеми јата од рибонотус, инвазивен вид кој пристигнал во Јадранското Море во баласт вода и таму пронашол идеални услови за живот и размножување.

Тие не се опасни за луѓето, но ги заматуваат водите на екосистемот.

Според нивното желатинозно, проѕирно тело, тие многу личат на медузи, освен што нивното тело е бирадијално симетрично и нема сјајни клетки.

Експертите истакнуваат дека нема потреба од паника, но кога станува збор за медуза од компас, неопходна е претпазливост.