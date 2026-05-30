 Skip to main content
30.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 30 мај 2026
Неделник

Росатом: Украински дрон ја погоди нуклеарната централа во Запорожје, без поголеми штети

Свет

30.05.2026

Руската државна нуклеарна корпорација Росатом денеска објави дека украински дрон ја погодил електраната во Запорожје, но дека немало штета на клучната инфраструктура.

Росатом објави дека „попладнево, украински дрон ја погодил машинската зграда на енергетскиот блок, што предизвикало дополнителна детонација“, објавија британските медиуми.

Компанијата додаде дека немало штета на главната опрема, но дека дронот направил дупка во еден ѕид.

Русија ја зазеде нуклеарната централа во Запорожје во март 2022 година и оттогаш таа беше нападната неколку пати за време на војната.

Поврзани вести

Свет  | 25.05.2026
Украински ракетен напад оштети енергетска инфраструктура во Белгородската област
Свет  | 24.05.2026
Украина бара итна седница на Советот за безбедност на ОН поради руските напади
Свет  | 24.05.2026
Дали Русија го употреби „Орешник“: Масовен ракетен напад врз Украина