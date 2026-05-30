 Skip to main content
30.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 30 мај 2026
Неделник

ЛШ финале: ПСЖ и Арсенал играат продолженија

Фудбал

30.05.2026

фејсбук/ПСЖ

Екипите на Арсенал и на ПСЖ играат продолженија, откако основните 90 минути во финалето на Лигата на шампионите завршија нерешено 1:1.

Германецот Каи Хаверц го отвори резултатот во 6. минута. Лондонци ја пресретнаа топката по грешката на дефанзивецот на ПСЖ, Маркињос, во центарот на теренот. Хаверц влезе во противничкиот шеснаесетник од левата страна и шутираше под пречката од тежок агол.

ПСЖ израмни преку Усман Дембеле кој го реализираше пеналот во 65.минута.

Судијата Даниел Зиберт оправдано досуди пенал за прекршок на дефанзивецот на ПСЖ, Кристијан Москера, кој го сопна крилниот напаѓач на Париз, Квича Кварацхелија. По прегледот на ВАР, судијата ја потврди својата првична одлука.

Натпреварот се игра на Пушкаш Арената во Будимпешта, Унгарија.

Поврзани вести

Фудбал  | 30.05.2026
ПСЖ ја одбрани европската круна: Арсенал падна по пенали во драматичното финале на Лигата на шампионите
Фудбал  | 30.05.2026
Арсенал или ПСЖ, кој ќе биде новиот фудбалски владетел?
Фудбал  | 20.05.2026
Aрсенал шампион по 22 години