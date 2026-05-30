Сабота, 30 мај 2026
Тројца мртви во американски напад врз брод за кој имало сомнеж дека шверцува дрога во Пацификот

Американската војска повторно бомбардираше брод за кој се тврди дека го користеле нарко-банди во Пацификот, јави ДПА.

Врз основа на разузнавачки информации се претпоставува дека бродот наводно се користел за трговија со дрога и се движел по позната рута за шверцување дрога во источниот Пацифик, денеска објави Јужната команда на САД (Southcom) на Икс.

Тројца мажи, опишани од војската како „нарко-терористи“, наводно биле убиени во нападот во петокот. Нема повредени американски војници.

Од минатата есен, претседателот Доналд Трамп постојано наредува напади врз бродови за кои се сомнева дека шверцуваат дрога во Карибите и Пацификот, потсетува германската агенција.

Вашингтон го наведува фактот дека нарко-картелите се означени како терористички организации од страна на американската влада како законска основа за нападите.

Само пред неколку дена, имаше сличен напад врз сличен за кој постоеше сомнение дека шверцува дрога во регионот, потсетува ДПА.

