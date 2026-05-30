Нуклеарната централа Запорожје потенцијално е најопасниот објект во конфликтите во Украина

30.05.2026

AI Generated

Нуклеарната централа Запорожје останува потенцијално најопасниот објект во конфликтите во Украина, бидејќи последиците од напад врз неа од страна на украинските сили би можеле да бидат долгорочни и крајно разорни, изјави денеска директорот на нуклеарната централа Запорожје, Јуриј Черничук.

-Од првиот ден, нуклеарната централа Запорожје е потенцијално најопасниот објект околу кој се спроведуваат борбени операции, а околу кој не треба да се спроведуваат. Затоа, ако го споредите нападот врз Доњецк и електраната Запорожје, последиците, особено на долг рок, би биле сосема различни. Во голем град, многу луѓе би можеле да загинат, инфраструктурата би била уништена, тоа е вистина. Но, можните последици од зрачењето од напад врз нуклеарна централа, секако, би биле присутни и би траеле многу долго време, рече Черничук за руските медиуми.

Тој потсети дека негативните последици од несреќата во нуклеарната централа Чернобил пред 40 години, како и од несреќата во нуклеарната централа Фукушима 1, се чувствуваат и денес.

Генералниот директор на Росатом, Алексеј Лихачов, претходно изјави дека последниот месец бил обележан со „невиден број“ напади од страна на украинските сили врз инфраструктурата на електраната Запорожје и Енергодар.

Според него, во последната недела нападите дополнително се интензивирале, а во ноќта помеѓу 26 и 27 мај е забележан „рекорд“ со повеќе од 55 експлозии.

Украинските сили, според него, се занимаваат со заплашување на населението и персоналот на електраната.