Нуклеарната централа Запорожје останува потенцијално најопасниот објект во конфликтите во Украина, бидејќи последиците од напад врз неа од страна на украинските сили би можеле да бидат долгорочни и крајно разорни, изјави денеска директорот на нуклеарната централа Запорожје, Јуриј Черничук.

-Од првиот ден, нуклеарната централа Запорожје е потенцијално најопасниот објект околу кој се спроведуваат борбени операции, а околу кој не треба да се спроведуваат. Затоа, ако го споредите нападот врз Доњецк и електраната Запорожје, последиците, особено на долг рок, би биле сосема различни. Во голем град, многу луѓе би можеле да загинат, инфраструктурата би била уништена, тоа е вистина. Но, можните последици од зрачењето од напад врз нуклеарна централа, секако, би биле присутни и би траеле многу долго време, рече Черничук за руските медиуми.

Тој потсети дека негативните последици од несреќата во нуклеарната централа Чернобил пред 40 години, како и од несреќата во нуклеарната централа Фукушима 1, се чувствуваат и денес.

Генералниот директор на Росатом, Алексеј Лихачов, претходно изјави дека последниот месец бил обележан со „невиден број“ напади од страна на украинските сили врз инфраструктурата на електраната Запорожје и Енергодар.

Според него, во последната недела нападите дополнително се интензивирале, а во ноќта помеѓу 26 и 27 мај е забележан „рекорд“ со повеќе од 55 експлозии.

Украинските сили, според него, се занимаваат со заплашување на населението и персоналот на електраната.