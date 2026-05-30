Португалија и Мароко планираат проект за поврзување со подводен тунел вреден 800 милиони евра

Мароко и Португалија почнаа со планирање на амбициозен проект за изградба подводен тунел за поврзување на двете земји до 30 април 2026 година, со почетен буџет што надминува 800 милиони евра. Овој инфраструктурен проект има за цел да воспостави директен транспортен коридор помеѓу северниот дел на Африка, однсоно градот Танжир и португалскиот регион Алгарве.

Проектот предвидува подземен автопат што ќе се интегрира со патната мрежа А22 во Португалија и патиштата со висок капацитет на Мароко. Според техничките извештаи, проектот се базира на комплексен систем на копнена логистика и поморски врски што ќе ја редефинираат регионалната поврзаност во Атлантикот.

Инженерскиот дизајн за овој потфат се состои од тунел со двојна галерија со посебни ленти и коридор за итен пристап. Бинационалниот конзорциум ќе користи потопени префабрикувани делови и машини за дупчење тунели прилагодени на притисокот на морското дно, како што е детално опишано од одговорните инженери.

Распоредувањето на врската со Португалија ќе биде структурирано во четири критични фази, почнувајќи со еколошки и геотехнички студии. Последователно, копнените пристапни патишта ќе бидат изградени пред почетокот на подводните работи и инсталацијата на напредни безбедносни системи за официјалното пуштање во употреба.