 Skip to main content
30.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 30 мај 2026
Неделник

Приведен 40-годишен кумановец, ги натепал партенрката и нејзиниот син

Хроника

30.05.2026

Четириесетгодишен кумановец бил приведен вчера по пријава дека физички ја нападнал девет години постарата партнерка и нејзиниот син.

На 29.05.2026 во 12:25 часот полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода Д.С.(40) од Куманово затоа што физички ја нападнал неговата 49 годишна партнерка и нејзиниот син, информираат од Секторот за внатрешни работи.

Како што додаваат од полицијата, тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава.

Поврзани вести

Балкан  | 06.04.2026
Во Србија приведен Македонец поради недозволен промет на акцизни стоки
Хроника  | 14.02.2026
Приведен маж: Осомничен е дека убил 78-годишна жена и дека извршил повеќе тешки кражби
Хроника  | 13.02.2026
Приведен Германец: Во Македонија сакал да внесе разни видови на дрога