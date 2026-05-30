 Skip to main content
30.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 30 мај 2026
Неделник

19-годишно момче загина во тешка сообраќајна несреќа на „Пластичарска“

Хроника

30.05.2026

МИА

Тешка сообраќајна несреќа што се случила во петокот навечер на крстосницата меѓу булеварот „Никола Карев“ и улицата „Прохор Пчински“ во Скопје, одзеде живот на 19-годишно момче.

Според соопштението на Министерството за внатрешни работи (МВР), несреќата била пријавена во 22:21 часот. Во неа учествувале патничко моторно возило „Ауди А4“ и два мотоцикли.

Како последица на силниот судир, со тешки телесни повреди се здобил возачот на мотоциклот „БМВ“, М.Ф. (19) од Скопје. Младиот скопјанец итно бил пренесен во болница за укажување медицинска помош, но за жал, набрзо им подлегнал на повредите здобиени во несреќата.

Полицијата извршила увид на местото на настанот за да ги утврди точните причини кои довеле до оваа голема трагедија.

Поврзани вести

Скопје  | 24.03.2026
Отстранети диви депонии на Пластичарската улица и во Старата скопска чаршија
Хроника  | 12.08.2025
Приведен 19-годишник во Куманово: Во неговиот дом е пронајдено 14-годишно девојче кое било пријавено за исчезнато, чувал и пиштол
Хроника  | 21.05.2025
Утринава е забележано големо присуство на полицијата низ улиците на Скопје, се вршат претреси во објекти во кои живеат лица поврзани со тешки кривични дела