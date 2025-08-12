 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Приведен 19-годишник во Куманово: Во неговиот дом е пронајдено 14-годишно девојче кое било пријавено за исчезнато, чувал и пиштол

Хроника

12.08.2025

МВР

Кумановската полиција приведе деветнаесетгодишник со кого затекнало малолетно 14 годишно девојче за кое имало пријава дека се оддалечило од нејзиниот дом.

Вчера во 15:20 часот, полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода А.С.(19) од Куманово. При преглед кај него било пронајдено огнено оружје и со него била затекната 14-годишна девојка за која вчера беше пријавено дека се оддалечила од нејзиниот дом – информираше СВР Куманово.

Тој бил приведен во полициска станица и по целосното документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава.

Претходниот ден, триесет и четиригодишната А.Ф. пријавила во полицијата дека нејзината 14-годишна ќерка се оддалечила од нивниот дом.

Поврзани вести

Македонија  | 06.08.2025
Куманово станува дел од проектот „Отпорни и ефикасни комунални претпријатија“
Останати спортови  | 24.07.2025
Велосипедска друмска трка се одржа во Кумановско во рамки на Европскиот младински олимписки фестивал
Македонија  | 24.07.2025
Зградата на „Комитет“ во Куманово ќе се враќа под владение на општината