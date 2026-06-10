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10.06.2026
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Среда, 10 јуни 2026
Неделник

Гром предизвика пожар на градските гробишта во Штип!

Хроника

10.06.2026

Пожар избувна попладнево на патот кон градските гробишта во месноста Плуждино кај Штип. Според првичните информации, пожарот најверојатно бил предизвикан од удар на гром, при што била зафатена сува трева.

-Поради засилениот ветер, огнот брзо се проширил на поголема површина, поради што на терен интервенираат екипи на Територијалната противпожарна единица Штип, инфомираат од ЦУК.

Пожарникарите во моментов работат на локализирање на пожарот, спречување на неговото понатамошно ширење и заштита на објектите во близина кои би можеле да бидат загрозени.

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