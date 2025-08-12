Во Албанија активни 30 пожари, пет се најкритични

Министерство за одбрана на Албанија

Албанскиот министер за одбрана Пиро Венгу изјави дека денеска има 30 активни пожари низ целата земја, од нив пет се најкритични.

За медиумите подвлече дека продолжува максималната ангажираност за гаснење на пожарите од земја и воздух и изрази благодарност до земјите кои се одѕвале за помош.

Покрај противпожарни единици, армиски и полициски сили, доброволци, во гаснењето на пожарите вклучени се еден „Канадер” од Хрватска, два авиони PZL од Грција, два „Блек Хок” хеликоптери од нашата армија, по еден од Чешка и Словачка и два од Обединетите арапски емирати, рече Венгу.

Од Поличан, каде што ја следеше ситуацијата на терен, Венгу нагласи дека повеќето пожари се намерно подметната, но има и такви што се реактивираат како резултат на неможноста да се контролираат сите опожарени области по нивното гаснење.

Според него најкритична е состојбата во Поличан, Рогожина Каваја, Сири и Каљтер и Зал -Хер кај Тирана.

Во овие моменти, во Зал-Хер се води силна битка со пламените јазици. Дали случајно или не, пожарот е помеѓу два армиски објекти, бесмислено дури и од историска гледна точка. Се обидуваме со сите структурите, да го изгаснеме. Но, треба детално да се истражи, рече тој.

Високите температури кои се над 40 степени, ветерот, и недостапните терени, додава Венгу, дополнително го отежнуваат гаснењето на пожарите.

Во неколку населени места жителите се евакуирани, како и „над 100 туристи од туристичкото место Сири и Каљтер, кое е заштитено природно богатство”.