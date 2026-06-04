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04.06.2026
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Неделник

ДЗС: Засилена координација со доброволните противпожарни друштва пред летната сезона на пожари

Хроника

04.06.2026

Фото: ДЗС

Како што соопшти ДЗС, на средбите бил ставен акцент на зајакнување на координацијата во системот за заштита и спасување, со цел поефикасно дејствување при гаснење шумски пожари и при други итни ситуации.

Се разговарало и за унапредување на улогата и капацитетите на доброволните противпожарни друштва, како и за нивно поактивно вклучување во активностите за справување со пожари во текот на летниот период. Дополнително, биле разгледани можностите за продлабочување на соработката меѓу ДЗС и ДПД преку организирање обуки, тренинзи, заеднички вежби и размена на искуства.

Од ДЗС посочуваат дека доброволните противпожарни друштва претставуваат важен сегмент во системот за заштита и спасување, имајќи ја предвид нивната подготвеност, искуство и посветеност во заштитата на граѓаните и имотот.

Извор: МКД.мк

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