Петрушевски: Ни треба модерно решение за правична застапеност што ќе одговара на европски стандарди

Фото: ВМРО-ДПМНЕ

Бране Петрушевски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, беше гостин во Дневникот на Алсат телевизија, каде истакна дека Собранието не треба да ја ограничува дебатата околу Законот за правична застапеност. Тој порача дека потребно е нешто ново, а не истата алатка од претходно, нешто кое што како што вели тој, ќе биде модерно и ќе го рефлектира она кон што Македонија се стреми, да биде европска држава, а истовремено ќе го исполнува уставното начело на правична застапеност во земјава.

„Тоа е барање на опозицијата. Тие излегоа на самиот Комитет со свое барање, начинот на како ќе се гласа, со каков бадентер овој закон. Претседателот на комисијата тоа барање им го удоволи и мислам дека е добро. Не треба да бегаме од дебата. Собранието е домот на демократијата и не треба да се преземаат мерки кои што ќе значат ограничување на дебатата, дури и тоа да не било пракса“, вели Петрушевски.

Тој посочи дека во минатото постоеле примери кога се избегнувале дебати за општествени проблеми. Според него, дебатата во Комитетот за односи меѓу заедниците се претворила во дневнополитичка полемика, со дневнополитички фолклор и не била суштинска, а како што вели тој, на ВМРО-ДПМНЕ му е важно да се исполни намената за која што се носи еден закон.

„Да имаме правична застапеност во Република Македонија. Тоа е суштината на носење на овој закон. Дневниот политички фолклор имаат можност партиите да го водат и преку прес-конференциите од своите штабови. Не слушнав конкретен предлог, со којшто би се подобрил текстот на законското решение, коешто исто така се носи во еден инклузивен процес, за кое што исто така имаме добиено позитивно мислење. Се надевам и сум убеден дека ова законско решение ќе биде подобро, од она коешто го имавме претходно, а тоа е дека ние немавме претходно законско решение“, истакнува Петрушевски.

Тој потенцираше дека претходно постоела само алатка, за која сегашната опозиција, на 23 јуни 2023 година, на седница на влада, како што вели тој, побарала да биде тргната, затоа што го изминала времето и не била ефикасна.