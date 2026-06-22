Петрушевски: Претходната власт остави руинирано правосудство, денес законите се носат транспарентно, со јавни расправи и експертски мислења

Во емисијата „Топ Тема“ на Телма телевизија гостуваше пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски, кој истакна дека законите од областа на правосудството се носат низ транспарентна постапка, со вклучување на јавноста и експертската фела.

Овие закони кои што се дел од планот за раст ги носиме низ една транспарентна постапка, нешто што не било случај во минатото, имаме буквално за секој закон јавна расправа, каде што слушаме експертско мислење она што значи квалитативно подобрување на законите и нормално на крајот она што е најбитно, доаѓа мислењето од Европската комисија кое што сакаме да го имплементираме, конкретно за овие закони од делот на правосудството, суштината е дека треба да ги носиме низ една транспарентна постапка“, рече Петрушевски.

Тој посочи дека во изминатите две години биле организирани двојно повеќе јавни расправи во споредба со претходната влада во период од четири години, што, според него, претставува значителен исчекор во транспарентноста при носењето на законите.

За овие две години сме имале двојно повеќе јавни расправи колку што претходната влада за 4 години, што значи дека имаме сериозен исчекор во транспарентноста и она што значи јавност и објективност при носење на законите, секоја амандман ќе биде сериозно разгледен, анализиран и мислам дека низ една транспарентна постапка ќе дојдеме до најдобрите решенија“, посочи Петрушевски.

Во своето гостување тој упати критики кон опозицијата, оценувајќи дека претходната власт не спровела суштински реформи во правосудството и оставила систем со ниска доверба кај граѓаните.