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01.08.2026
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Сабота, 1 август 2026
Неделник

Кои автомобили најчесто се расипуваат им треба сервис

Технологија

01.08.2026

Шпанскиот „Мундо Депортиво“ направи истражување кои автомобили најчесто се расипуваат.

На бензинската пумпа доста често гледаме возила од групацијата „Стелантис“, која вклучува брендови како што се „Пежо“, „Ситроен“, „Опел“, „Фиат“, „Алфа Ромео“, „ДС“, „Џип“, „Крајслер“ и „Доџ“. Исто така, добиваме многу возила од групацијата „ВАГ“ (Фолксваген, Ауди, СЕАТ, Шкода), како и „БМВ“ и „Мерцедес“, и двете поради големиот обем на продажба и сложеноста на нивните електронски системи.

Јапонските возила ретко доаѓаат на сервис. Автомобилите што најмалку доаѓаат во работилница поради дефекти се јапонски, тие сепак се издвојуваат по својата сигурност и издржливост.

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