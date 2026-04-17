Пожар под Калето во Скопје зафати три паркирани автомобили

17.04.2026

Пожар, кој се проширил од површините околу паркингот под Калето во Скопје, попладнево зафати три паркирани автомобили, а брзата интервенција на пожарникарите спречила огнот да уништи повеќе возила на полниот паркинг.

На видеото од пожарот кое го објави новинарката Милка Смилевска, се гледа како тој предизвикал паника кај возачи кои ги паркирале автомобилите таму, кои брзале да ги тргнат своите автомобили.

„Градот Скопје мора да ги ангажира комуналните редари. Пожарите мора да запрат. Секој ден воздухот во Скопје е загаден од неконтролирани огнови“, пишува Смилевска во објава на „Фејсбук“, во исто време заблагодарувајќи им се на скопските пожарникари за ефектната интервенција.

