Не доаѓајте по минич, тренерки и влечки по документи – МВР објави кодекс за облекување

Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека со цел одржување на професионалниот стандард, дигнитетот на институцијата и меѓусебната почит, се воведува Кодекс за облекување за сите вработени и странки кои ги посетуваат просториите на Одделот за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи.

Како институција која е постојан сервис на граѓаните, велат од МВР, веруваме дека соодветното облекување придонесува кон подобра работна атмосфера и почитување на државните институции.

Во таа насока, од МВР ги замолуваат сите граѓани пред доаѓање во нивните простории (за подигнување лични документи, пасоши или други административни услуги) да се погрижат нивниот изглед да биде во рамките на општоприфатените норми за јавни институции.

За неприфатлива облека при влез во службените простории на Одделот за граѓански работи се смета:

​премногу кратка облека (многу куси и многу тесни здолништа, како и здолништа кои не се соодветни за институција и куси панталони дизајнирани за плажа или спортски настани);

​облека која прекумерно го открива стомакот, градите или долната облека;

​облека која вообичаено се користи во домот, на плажа или во ноќни клубови;

​тренерки и облека наменета исклучиво за спортски активности;

​облека со навредлива содржина (текстови, слики или амблеми кои можат да бидат навредливи за околината и

​несоодветни обувки (влечки, папучи, кломпи, налани, апостолки).

Истовремено, од МВР напоменуваат дека и сите вработени во Одделот се задолжени доследно да го почитуваат утврдениот кодекс за облекување наменет за вработените во Министерството.