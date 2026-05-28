„ГОРЧЛИВ БОЖИЌ“ – новиот филм на Педро Алмодовар пристигнува како емотивно патување низ тагата, бегството и повторното пронаоѓање на себе
Од 28 мај, љубителите на современата европска кинематографија ќе имаат можност да го погледнат „ГОРЧЛИВ БОЖИЌ“(„Amarga Navidad“), најновото остварување на легендарниот шпански режисер Pedro Almodóvar – автор препознатлив по својата силна емоционалност, визуелна префинетост и длабоки човечки приказни.
Во центарот на оваа интимна и суптилно моќна драма е жена која, по неодамнешната смрт на својата мајка, се обидува да избега од сопствената болка преку бескрајна работа и секојдневен ритам без пауза. Наместо да си дозволи време за тагување, таа несвесно се оттурнува од сопствените емоции, сè до моментот кога ненадеен напад на паника ја принудува да застане.
Во обид да се соочи со себе и со празнината што ја носи загубата, таа заминува на островот Ланзароте заедно со својата пријателка. Токму таму започнува едно длабоко внатрешно патување – помеѓу реалноста и фикцијата, спомените и сегашноста, болката и надежта. „ГОРЧЛИВ БОЖИЌ“ е филм што тивко, но силно зборува за човечката ранливост, за осаменоста што доаѓа по загубата и за потребата повторно да се пронајде смислата во животот.
Со впечатлива актерска екипа составена од Belén Riquelme, Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Rossy de Palma и Milena Smit, Алмодовар уште еднаш создава дело исполнето со емоции, суптилни односи и визуелна магија, препознатлива за неговиот авторски стил.
„ГОРЧЛИВ БОЖИЌ“ не е само филм за загубата – туку и за моментите кога мораме да застанеме, да се соочиме со себе и да научиме повторно да живееме. Ова е приказна што долго останува со гледачот и потсетува дека понекогаш токму во најтешките периоди започнува најважната лична трансформација.
Режија: Pedro Almodóvar
Улоги: Belén Riquelme, Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Rossy de Palma, Milena Smit
Премиера: 28.05.2026
Комерцијална објава