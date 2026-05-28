Вашингтон со санкции за иранската управа задолжена за контрола на Ормутската Теснина

САД воведоа санкции против новоформираната иранска структура која, според Вашингтон, е задолжена за контрола на бродскиот сообраќај низ Ормуската теснина, соопшти американското Министерство за финансии.

Техеран на 15 април соопшти дека формирал нов државен орган насловен „Управа за контрола на Персискиот Залив“ (Persian Gulf Strait Authority), со основна задача управување со безбедноста и надзорот на морскиот премин.

Во соопштението на американското Министерство за финансии се наведува дека секое лице или субјект што соработува со тоа тело може да се соочи со санкции од САД.

Американскиот министер за финансии, Скот Бесент, изјави дека обидите на иранските воени структури да вршат притисок врз глобалната поморска трговија претставуваат закана за меѓународната економија.

Новото државно тело минатата недела објави мапа со која Техеран ги потврдува своите претензии врз дел од стратегискиот морски коридор низ кој поминува значителен дел од светската трговија со нафта и гас.(МИА)