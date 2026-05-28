Галерија од прославата на титулата на РК Вардар

– Ракометарите на Вардар 1961 го совладаа вечерва градскиот ривал Бутел со 36-34 во рамки на последното коло во македонската Суперлига и со триумф ставија печат на сезоната во која по пауза од три години ја освоија шампионската титула.

Во пресметка без резултатско значење, Вардар беше во негатива до завршните 15 минути, кога со серија од 5-1 дојде во водство од 34-31 и ја забележа својата 30. победа во сезоната.

По завршувањето на натпреварот, се одржа свечена церемонија на која претседателот на Ракометна федерација на Македонија, Александар Стефанов, го додели шампионскиот пехар, додека претседателот на Натпреварувачката комисија, Бобан Мајнов, ги додели златните медали на играчите и стручниот штаб на РК Вардар 1961.