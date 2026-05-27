Кремасти тиквички со лук – лесен и вкусен летен оброк

Фрипик

Кога сакате брз, вкусен и лесен оброк што совршено се вклопува во летното мени, овие тиквички со лук и кремаст додаток се вистински избор.

Подготвени со едноставни состојки, а со богат домашен вкус, можат да се послужат како самостоен оброк, лесна вечера или како прилог со месо и риба.

Рецептот е идеален и за оние што бараат практични сезонски јадења со свеж зеленчук и домашна кујна.

Потребни состојки:

900 г млади тиквички

1 главица кромид

3–5 чешниња лук

1 поголема коцка маслак

1 лажица масло

150 г цврст јогурт (или кисела павлака)

малку свеж власец

сол по вкус

црн пипер по вкус

Постапка:

Одберете млади и свежи тиквички со цврста структура. Измијте ги добро и исечете ги на полумесечинки – не премногу тенки за да останат цврсти при подготовката.

Во тава загрејте масло и додајте го ситно сечканиот кромид. Пропржете кратко додека омекне, па додајте го ситно сечканиот лук и мешајте уште неколку секунди за да ја ослободи аромата.

Сипете го маслакoт и оставете да се растопи, а потоа додајте ги тиквичките. Гответе на посилна температура со повремено мешање, но кратко – доволно за тиквичките да омекнат лесно, а сепак да останат цврсти и сочни.

Додајте цврст јогурт или кисела павлака, посолете и зачинете со црн пипер. Нежно промешајте за состојките убаво да се соединат и добијат кремаста текстура.

На крај додајте ситно сечкан свеж власец и послужете веднаш додека јадењето е топло и миризливо.

Овие кремасти тиквички со лук се одлични како:

лесен летен ручек

прилог со пилешко или риба

брза вечера

сезонски зеленчуков оброк со малку состојки

Совршено се комбинираат и со домашен леб, печени компири или свежа салата.