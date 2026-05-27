 Skip to main content
27.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 27 мај 2026
Неделник

Кремасти тиквички со лук – лесен и вкусен летен оброк

Кујнски тефтер

27.05.2026

Фрипик

Кога сакате брз, вкусен и лесен оброк што совршено се вклопува во летното мени, овие тиквички со лук и кремаст додаток се вистински избор.

Подготвени со едноставни состојки, а со богат домашен вкус, можат да се послужат како самостоен оброк, лесна вечера или како прилог со месо и риба.

Рецептот е идеален и за оние што бараат практични сезонски јадења со свеж зеленчук и домашна кујна.

Потребни состојки:

  • 900 г млади тиквички
  • 1 главица кромид
  • 3–5 чешниња лук
  • 1 поголема коцка маслак
  • 1 лажица масло
  • 150 г цврст јогурт (или кисела павлака)
  • малку свеж власец
  • сол по вкус
  • црн пипер по вкус

Постапка:
Одберете млади и свежи тиквички со цврста структура. Измијте ги добро и исечете ги на полумесечинки – не премногу тенки за да останат цврсти при подготовката.

Во тава загрејте масло и додајте го ситно сечканиот кромид. Пропржете кратко додека омекне, па додајте го ситно сечканиот лук и мешајте уште неколку секунди за да ја ослободи аромата.

Сипете го маслакoт и оставете да се растопи, а потоа додајте ги тиквичките. Гответе на посилна температура со повремено мешање, но кратко – доволно за тиквичките да омекнат лесно, а сепак да останат цврсти и сочни.

Додајте цврст јогурт или кисела павлака, посолете и зачинете со црн пипер. Нежно промешајте за состојките убаво да се соединат и добијат кремаста текстура.

На крај додајте ситно сечкан свеж власец и послужете веднаш додека јадењето е топло и миризливо.
Овие кремасти тиквички со лук се одлични како:

  • лесен летен ручек
  • прилог со пилешко или риба
  • брза вечера
  • сезонски зеленчуков оброк со малку состојки

Совршено се комбинираат и со домашен леб, печени компири или свежа салата.

Поврзани вести

Кујнски тефтер  | 01.05.2026
Крцкави тиквички повкусни од секој чипс: Пригответе ги најдобрите грицки за Први мај
Кујнски тефтер  | 17.03.2026
Печурки со лук во путер
Македонија  | 02.02.2026
Останаа уште неколку дена: Студентите можат да аплицираат за субвенциониран оброк до 5 февруари