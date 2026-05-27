Кремасти тиквички со лук – лесен и вкусен летен оброк

Кога сакате брз, вкусен и лесен оброк што совршено се вклопува во летното мени, овие тиквички со лук и кремаст додаток се вистински избор.
Подготвени со едноставни состојки, а со богат домашен вкус, можат да се послужат како самостоен оброк, лесна вечера или како прилог со месо и риба.
Рецептот е идеален и за оние што бараат практични сезонски јадења со свеж зеленчук и домашна кујна.
Потребни состојки:
- 900 г млади тиквички
- 1 главица кромид
- 3–5 чешниња лук
- 1 поголема коцка маслак
- 1 лажица масло
- 150 г цврст јогурт (или кисела павлака)
- малку свеж власец
- сол по вкус
- црн пипер по вкус
Постапка:
Одберете млади и свежи тиквички со цврста структура. Измијте ги добро и исечете ги на полумесечинки – не премногу тенки за да останат цврсти при подготовката.
Во тава загрејте масло и додајте го ситно сечканиот кромид. Пропржете кратко додека омекне, па додајте го ситно сечканиот лук и мешајте уште неколку секунди за да ја ослободи аромата.
Сипете го маслакoт и оставете да се растопи, а потоа додајте ги тиквичките. Гответе на посилна температура со повремено мешање, но кратко – доволно за тиквичките да омекнат лесно, а сепак да останат цврсти и сочни.
Додајте цврст јогурт или кисела павлака, посолете и зачинете со црн пипер. Нежно промешајте за состојките убаво да се соединат и добијат кремаста текстура.
На крај додајте ситно сечкан свеж власец и послужете веднаш додека јадењето е топло и миризливо.
Овие кремасти тиквички со лук се одлични како:
- лесен летен ручек
- прилог со пилешко или риба
- брза вечера
- сезонски зеленчуков оброк со малку состојки
Совршено се комбинираат и со домашен леб, печени компири или свежа салата.