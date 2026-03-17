 Skip to main content
17.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 март 2026
Неделник
Печурки со лук во путер

Кујнски тефтер

17.03.2026

Потребни состојки:

– 2 лажици растително масло
– 30 г путер
– 300 г шампињони
– 1-2 чешниња лук
– сол по вкус
– мелен црн пипер по вкус
– 1 мала китка магдонос
Постапка:

1. Во широка тава на средна температура загрејте го растителното масло, а потоа додајте го путерот и оставете го да се растопи.

2. Додајте ги шампињоните и пржете ги со повремено мешање околу 5-7 минути, додека да добијат златнокафеава боја.

3. Кон крајот на пржењето, додајте ситно сечкан лук, сол и мелен црн пипер по вкус. Промешајте и продолжете со пржење уште 1 минута за да се ослободи аромата на лукот.

4. Додајте ситно сечкан магдонос, промешајте и динстајте уште 1 минута.

5. Тавата тргнете ја од оган и сервирајте го јадењето топло, како самостојно јадење или како прилог.

Ова јадење е идеално за уживање во едноставноста на природните вкусови, збогатени со топлината на путерот и аромата на лукот и магдоносот.

Поврзани вести

Кујнски тефтер  | 02.03.2026
Предлог за денешен ручек: Подгответе полнети печурки со зеленчук
Хроника  | 20.01.2026
Сакала да внесе печурки со психотропни супстанци: На Табановце приведена жена од Германија
Кујнски тефтер  | 02.11.2025
Прелив со лук и билки-се прави за помалку од 5 минути
