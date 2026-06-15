Сензација: Зеленортските острови останаа непоразени со Шпанија

Голем шок на Светското првенство, срам за Шпанците!Во првото коло од групата „Х“ на Светското првенство, беше видена вистинска сензација – Шпанија одигра само 0:0 против дебитантите на светските првенства, Островите Капо Верде, иако се сметаше за апсолутен фаворит.

Шпанија да не постигне гол против Островите Капо Верде во 100 минути фудбал? Да, тоа се случи. Да, тоа не е сон. Да, тоа е Светско првенство.



Епска сензација. Најмоќната репрезентација на денешницата не успеа да победи мала африканска земја. Момчињата во бели дресови се бореа херојски и создадоа чудо какво што фудбалот не го памети.