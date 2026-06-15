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15.06.2026
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Неделник

МВР: Пронајден и приведен сторителот кој денеска опожари две возила пред Бугарската амбасада

Хроника

15.06.2026

 Веднаш по пријавата за пожар на две службени возила сопственост на Амбасадата на Република Бугарија во Скопје денеска во 12:13 часот, СВР Скопје презеде интензивни мерки и активности за расчистување на случајот и пронаоѓање на сторителот. Во рамки на преземените активности, во краток временски период е идентификувано и пронајдено лицето за кое постои основано сомнение дека го сторило делото, информира МВР.

Станува збор за И.Д. (44) од Скопје, кој е лишен од слобода и задржан во полициска станица.

-При преземените дејствија е пронајдена и облеката што лицето ја носело во моментот на извршување на делото. Во координација со надлежен јавен обвинител се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот, по што против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по итна постапка, соопшти МВР.

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