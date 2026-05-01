Крцкави тиквички повкусни од секој чипс: Пригответе ги најдобрите грицки за Први мај

Тиквичките приготвени во фритеза на врел воздух се совршено предјадење на кое никој не може да му одолее
Состојки:
4 големи тиквички
сол, бибер, црвен пипер
мирудија
таан
грчки јогурт
маслиново масло
брашно
Приготвување:
- Добро измијте ги тиквичките и исечкајте ги на кругови – без да ги лупите.
- Со поголемо капаче (на пример, капаче од балон за вода од 5 литри) исечкајте го мекиот дел од тиквичките.
- Пресечените кругови извалајте ги во брашно, сол, бибер и пипер.
- Попрскајте ги круговите со малку маслиново масло, па печете ги во фритеза на врел воздух.
- Остатоците од тиквичката (средината) зачинете ги и продинстајте ги на масло.
- Во блендер ставете ги продинстаните остатоци од тиквичка, таан, грчки јогурт и мирудија.
- Сето тоа иситнете го, па додајте го како сос за испечените тиквички.
- Погледнете ги деталните упатства во видеото во продолжение…